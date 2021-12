Mesmo com o retorno das aulas presenciais, estudantes continuam sem o benefício - Foto: Divulgação

Publicado 10/12/2021 19:22 | Atualizado 10/12/2021 20:38

Rio - A Prefeitura do Rio tem cinco dias úteis para restabelecer o funcionamento do Bilhete Único Universitário para estudantes. É o que diz uma liminar, obtida pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) e proferida pela 8ª Vara de Fazenda Pública nesta quinta-feira (9). Em caso de descumprimento da medida, a Prefeitura ficará sob pena de multa diária. O valor da multa não foi informado.

A gratuidade foi suspensa no início da pandemia da covid-19 e, mesmo com o retorno das aulas presenciais, estudantes continuaram sem o benefício. Ainda de acordo com os termos da decisão, o Município deverá atender os termos da Lei Municipal nº 6.833, de 16 de dezembro de 2020, que regulamenta o Passe Livre Universitário, ampliando o benefício a todos os estudantes das universidades públicas.



A medida cumpre o requerimento da Promotoria de Justiça que argumentou pela nulidade da Resolução nº 3204/2019, que restringiu ilegalmente o direito ao Passe Livre ao exigir comprovação de que o aluno teria cursado todos os anos do ensino médio em escolas públicas ou que tenha sido bolsista integral no caso de ter estudado em escolas privadas.

O Passe Livre Universitário foi originalmente instituído através do Decreto nº 32.842/2010, cuja redação foi alterada pelo Decreto nº 38.280/2014. Em 17 de dezembro de 2020 foi publicada a Lei Municipal nº 6.833, de 16 de dezembro de 2020, que regulamenta o Passe Livre Universitário e a ampliação de benefícios aos estudantes das universidades públicas.



Argumentou o MPRJ que, se antes a Resolução nº 3204/2019 violava o disposto em Decretos do Poder Executivo, a partir de dezembro de 2020 ela passou a também violar os termos da Lei Municipal 6.833/2020. Após as novas regras estabelecidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, várias representações foram encaminhadas ao Ministério Público noticiando o prejuízo causado a diversos estudantes.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que a Procuradoria do Município está avaliando a decisão.