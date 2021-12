Depen e Seap apreendem 259 aparelhos celulares durante operação em presídios do Rio - Divulgação

Publicado 10/12/2021 18:43

Rio - O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) deflagraram a Operação Modo Avião com o objetivo de identificar e inabilitar aparelhos celulares nas unidades prisionais do estado com maior quantidade de presos custodiados. A varredura foi realizada em 12 unidades prisionais e, ao todo, 259 aparelhos telefônicos foram apreendidos durantes as ações.



Segundo a Seap, as unidades tiveram revistas estruturais minuciosas com o objetivo de encontrar equipamentos que permitam comunicações ilegais entre pessoas presas e a sociedade livre. A ação é parte de um pacote complexo de medidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Depen, para utilização do sistema prisional como ferramenta de combate ao crime organizado.

A Operação Modo Avião foi lançada pelo Depen em 2021 e vem sendo executada em parceria com as Secretarias Estaduais de Administração Prisional. O Rio é o quarto estado que tem a ação de combate ao uso de equipamentos ilícitos em unidades prisionais. Entre os meses de agosto e novembro, a varredura ocorreu nos sistemas prisionais do Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco. Em toda Operação até agora foram identificados mais de 3900 celulares em unidades prisionais.



Coordenada pela Diretoria de Inteligência Penitenciária do Depen, a ação tem contado com o apoio de órgãos da administração penitenciária locais, grupos operacionais e da Polícia Federal. A Diretora-Geral do Depen, Tânia Fogaça, afirmou que o Departamento vê a ação como uma peça de grande importância para o combate ao crime organizado.

"Interromper informações que porventura saiam de dentro das unidades prisionais de forma ilegal também é combater o crime organizado. Até o fim da Operação, todos os estados que solicitaram receberão a ação, portanto ela acontecerá, em tempo oportuno, em todas as regiões do país", reforçou ela.



Para o Secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, a integração com o Depen é fundamental para o aprimoramento da administração penitenciária estadual. "A integração com o Ministério da Justiça, através do DEPEN, foi uma das recomendações do Governador Cláudio Castro. Tanto para operações exitosas, como a 'Modo Avião', mas também para o avanço de importantes projetos que há muitos anos estavam parados pelo não atendimento de algumas obrigatoriedades técnicas, gerando a não utilização de recursos do Fundo Penitenciário. Em breve, essa parceria irá revelar novidade que trarão grandes benefícios para a Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro", afirmou o Secretário