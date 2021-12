Homem é morto em carro blindado em Duque de Caxias - Foto: Reprodução / Redes sociais

Homem é morto em carro blindado em Duque de CaxiasFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 10/12/2021 15:52

Rio - Um homem foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira, na Vila São Luiz, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Gláucio Ferreira, estava em uma BMW blindada quando foi atingida pelos tiros. Ainda não há informações sobre a motivação ou a autoria do crime.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram chamadas para a ocorrência. No local, os policiais militares isolaram a área do crime. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Gláucio Ferreira foi levado para o IML de Duque de Caxias.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez a perícia no local. As investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime.