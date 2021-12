Clínica da Família Mestre Molequinho do Império precisou interromper atividades - Reprodução/Google Maps

Publicado 09/12/2021 11:33 | Atualizado 09/12/2021 11:59

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para garantir a segurança dos pacientes e profissionais da clínica, interrompeu as atividades. A volta para casa de ontem deixou moradores e quem trabalha na região no meio do fogo cruzado. A Avenida Ministro Edgar Romero, uma das principais do bairro, chegou a ficar interditada, depois que um carro foi incendiado. A via foi liberada de madrugada.A disputa entre os criminosos já havia provocado uma tentativa de ocupação do Morro do Juramento, controlado pelo Comando Vermelho (CV), realizada em novembro pelo Morro da Serrinha, que pertence ao Terceiro Comando Puro (TCP). O chefe do tráfico da comunidade de Madureira, Wallace Brito Trindade, conhecido como "Lacoste", também já tentou dominar o Morro do Cajueiro, no mesmo bairro, que também faz parte da facção rival.Apesar do confronto entre os criminosos, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou que as unidades de ensino da rede que ficam em Madureira estão funcionando. As escolas da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) também seguem com as aulas presenciais normalmente. "A direção das unidades escolares têm autonomia para tomar providências no sentido de garantir a integridade física de seus alunos, professores e funcionários", reforçou a pasta.Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para conter o confronto na Serrinha. Já o 41º BPM (Irajá) foi deslocado para o Juramento. Nesta semana, a favela de Madureira já havia sido palco de ações da Polícia Militar. Na terça-feira (7), os PMs chegaram a encontrar uma casa com áreas de lazer e canil, usada para reuniões e festas de traficantes. Nesta quinta-feira (9), PMs realizam patrulhamento na Avenidade Edgar Romero.