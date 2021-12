Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio anuncia planejamento para Réveillon 2022 nesta quinta-feira

Coletiva de imprensa foi convocada para as 16h no Palácio da Cidade, em Botafogo, para tratar sobre o tema com o prefeito do Rio, Eduardo Paes

Publicado 09/12/2021 10:20 | Atualizado há 2 horas