Vacinação contra a gripe no Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/12/2021 09:08 | Atualizado 11/12/2021 09:53

A vacinação da gripe na capital fluminense prossegue neste sábado (11), após o Rio receber 400 mil doses do governo paulista, via Instituto Butantan. O Rio de Janeiro enfrenta uma epidemia de gripe e o número de pacientes com os sintomas está quatro vezes maior que o normal, segundo a prefeitura.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou, ontem, o terceiro centro de atendimento a pacientes com síndrome gripal, reforçando a assistência à população. A unidade fica na Vila Olímpica Felix Miele Venerando, em Honório Gurgel Outros dois centros já funcionam na cidade. Um fica no Parque Olímpico, com estimativa de até 500 pacientes por dia. O outro funciona na Vila Olímpica do Alemão. As unidades de atendimento à gripe funcionam de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h, assistindo pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, além de realizar testagem para Covid-19, conforme indicação médica.