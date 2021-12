Sara Regina chegou com a filha, Lara, no Polo de Atendimento em Honório Gurgel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/12/2021 10:09 | Atualizado 10/12/2021 14:19

fotogaleria Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou, na manhã desta sexta-feira, o terceiro polo de atendimento para casos leves de gripe na Vila Olímpica Felix Miele Venerando, em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. A estrutura, localizada próximo à Clínica da Família Anderson Fernandes, vai servir como uma triagem para os moradores que tiverem com sintomas. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o centro tem capacidade de receber 500 pacientes por dia."Este polo vai nos ajudar a fazer o atendimento de pessoas com sintomas da gripe A. Aqui poderá ser realizado o teste para a covid-19 e também a retirada de medicação. Os casos mais graves devem procurar a Clínica da Família ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)", frisou Soranz.

A vendedora e costureira, Sara Regina Martins Caetano Monteiro, de 33 anos, chegou ao polo acompanhada de sua filha, Lara, e seu marido, Wallace Lemos, que apresentavam sintomas como dores no corpo, febre e muita tosse seca.



"As funcionárias nos atenderam com a maior paciência e dedicação. Elas fizeram teste de covid neles e deu negativo. Graças a Deus foi só um susto. Agora é fazer o uso da medicação que nos passaram e logo eles estarão melhores. Precisamos muito de polos como esse, porque as Clínicas da Família estão sobrecarregadas", disse a moradora de Honório Gurgel.

Outros dois centros já funcionam na cidade. Um fica no Parque Olímpico e outro funciona na Vila Olímpica do Complexo do Alemão. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) também instalou tendas na área externa das UPAs da Penha e de Jacarepaguá nesta manhã. As UPAs de Botafogo, Tijuca e Marechal Hermes também já receberam a estrutura.

Os polos de atendimento à gripe funcionam de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h, assistindo pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, alteração no olfato e/ou paladar, além de realizar testagem para covid-19, conforme indicação médica.



Vacinação retomada e chegada de mais doses

No sábado, mais 400 mil doses, doadas pelo Instituto Butantan, chegam à capital, segundo Daniel Soranz.

A Clínica da Família Anderson Fernandes fica próxima ao polo de atendimento. Lá, o funcionário dos Correios, Milton Vicente da Silva, 57 anos, se vacinou contra a gripe e ainda fez um apelo à população carioca:



"Nós estamos num surto muito grande de gripe e é uma forma de proteção para si mesmo, para nossa família e para as pessoas como um todo. Esse trabalho que a prefeitura está fazendo é muito bom e temos que cooperar, fazer a nossa parte. Vamos vacinar, pessoal!".

*Colaborou Reginaldo Pimenta