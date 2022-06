Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Cidade Nova - Fabio Motta / Divulgação Prefeitura do Rio

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Cidade NovaFabio Motta / Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 02/06/2022 17:02 | Atualizado 02/06/2022 17:05

Rio - A Prefeitura do Rio decretou, nesta quarta-feira (1), a criação de um centro de pesquisa dedicado a assuntos da história, memória e identidade da cidade. Com isso, os objetos de estudo serão o cotidiano, as populações sub-representadas, os personagens históricos, suas práticas, vivências e trajetórias ao longo dos mais de 450 anos de vida do município.

O novo Centro de Ensino e Pesquisa reunirá atividades de educação, pesquisa, biblioteca, gestão de acervo e funcionará dentro do Arquivo da Cidade, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública.

"O Centro de Ensino e Pesquisa terá a missão de planejar, gerenciar e supervisionar as ações de ensino e pesquisa desenvolvidas no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Dentre as várias atribuições, caberá ao novo Centro promover programas de ensino e pesquisa que valorizem a história da cidade, desenvolver ações de capacitação dos servidores e da comunidade em geral, envolvidos nos estudos e pesquisas do Arquivo Geral, realizar pesquisas histórico-culturais, como também, organizar exposições, cursos, seminários e eventos", diz Tony Chalita, Secretário de Governo e Integridade Pública.

Dessa maneira, o Centro também terá seminários, eventos, cursos livres, de extensão e de especialização sobre a história da cidade. O núcleo de ensino tem o objetivo de elaborar programas de ação educativa, social e editorial, aproximando as instituições educacionais e a sociedade dos trabalhos desenvolvidos no Arquivo. Além disso, será responsável por organizar as pesquisas a partir de fontes documentais, manuscritas, acervo iconográfico e demais registros dos atos do Poder Executivo e do Legislativo.

A biblioteca do Arquivo passa a ser supervisionada pelo Centro de Ensino, que irá colaborar na organização e preservação do vasto acervo composto por livros, monografias, teses e jornais especializados na história do Rio.



"Iremos também promover estudos sobre próprio acervo que resgatem, analisem e divulguem a memória da Cidade do Rio de Janeiro e daremos enfoque a programas de pesquisa que valorizem a história e a luta das populações sub-representadas, sob a perspectiva do cotidiano dos carioca", concluiu o secretário.

A presidente do Arquivo, Rosa Maria Araujo, também aprovou a criação da instituição. "A tradição de pesquisa histórica no Arquivo Geral da Cidade sentia falta de ter um núcleo de ensino que pudesse se juntar à pesquisa pra gente poder divulgar a memória da cidade através de cursos e palestras que contassem a história do Rio de Janeiro pros jovens e pra população em geral."