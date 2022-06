Deslizamento atinge quebra-mar próximo ao Santos Dumont - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 03/06/2022 14:05

Rio - As obras de reparo do quebra-mar localizado próximo ao Aeroporto Santos Dumont serão iniciadas neste sábado, informou nesta sexta-feira a Marina da Glória, órgão que detém a concessão sobre o local.

De acordo com a instituição, o trecho do quebra-mar desmoronou por conta da tempestade combinada com ressaca do último dia 16 de maio. Segundo a Marina, algumas pedras que compõem a base da estrutura, construída para proteção da região costeira, rolaram com a força das ondas e serão novamente empilhadas.