Deslizamento atinge quebra-mar próximo ao Santos DumontReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 12:03

Rio - Um trecho do quebra-mar que fica próximo ao aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, desmoronou com a força das ondas do mar.

Uma equipe de O DIA esteve no local na manhã desta terça-feira e constatou o deslizamento em uma das laterais da estrutura, o que representa risco para frequentadores.

O local, que tem vista para um dos cartões-postais mais bonitos da cidade, a Baía de Guanabara, é muito utilizado para a prática de exercícios físicos. O quebra-mar também faz limite com a Marina da Glória.

Procuradas, as secretarias municipais de Conservação e de Infraestrutura ainda não se pronunciaram sobre o problema.