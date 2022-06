Agente do Méier Presente agredido com uma tijolada na cabeça está de licença médica para realizar novos exames - Foto: Reprodução da internet

Publicado 03/06/2022 12:38 | Atualizado 03/06/2022 15:41

Rio – O policial militar do Segurança Presente que foi atingido com uma tijolada na cabeça , na manhã de quinta-feira (02), após uma confusão na rua envolvendo alunos da Escola Municipal Francisco Jobim, no Méier, está de licença médica e vai precisar passar por novos exames.

Segundo a assessoria do órgão, o agente está bem, mas por enquanto segue afastado do trabalho. Dos quatro alunos envolvidos na briga, três são menores de idade e um, maior de 18 anos.



De acordo com o coordenador do Méier Presente, Capitão Neves, alunos de escolas do bairro têm marcado brigas pela internet. Por isso, os agentes fazem reforço no patrulhamento da região. "Durante ação de rotina, na Rua Adriano, dois agentes foram surpreendidos por essa agressão gratuita dos jovens. Primeiro, um tacou uma tesoura. Em seguida, um outro, de 15 anos, pegou um tijolo do chão e jogou na cabeça do nosso agente. Chegando à delegacia, constatamos que o que tacou o tijolo era foragido da justiça. Contra ele já havia um mandado de busca e apreensão. Ele ficou detido na DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente)", explicou o capitão.

Os outros alunos envolvidos na confusão vão responder por ameaça, desacato e resistência.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que a ocorrência em questão foi fora da unidade escolar e que por envolver menores de idade, legalmente eles precisam ser preservados. Frisou ainda que em toda situação de conflito envolvendo alunos, seja dentro ou no entorno da unidade escolar, posteriormente sempre promove conversas com os responsáveis e estudantes envolvidos na briga.

Pelo vídeo que circula na internet, é possível ver as imagens da confusão entre os agentes e os alunos. Em outro momento, um dos policiais atira para o alto para poder controlar a confusão.