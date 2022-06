Agentes da SEOP, CGOE e da COOPE durante a ação - Divulgação

Rio - Uma operação para remover construções irregulares na Rua Professor Costa Nunes, na Barra da Tijuca, Zona Norte do Rio, foi realizada nesta sexta-feira (10), por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Foram retirados quatro contêineres que funcionavam como uma oficina mecânica. A atividade contou com a participação dos agentes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE), além do apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

A área ocupava cerca de 500 metros do espaço público e estava cercada por tapumes e telheiros, que foram retirados pelos agentes. No local, equipes da Light encontraram e desligaram pontos de furto de energia elétrica. Um ponto de furto de água também foi encontrado e removido pela concessionária Iguá.



"Não vamos tolerar a ocupação indevida do espaço público. As construções irregulares prejudicam o bom funcionamento da cidade e continuaremos combatendo essas ilegalidades", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Neste ano, a Seop demoliu mais de 360 construções ilegais em toda a cidade. As ações foram intensificadas pela Secretaria com base em mapeamentos feitos pelo setor de inteligência e a partir de denúncias da população contra construções em áreas públicas e que feriam a legislação vigente.