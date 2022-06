Comlurb ficará responsável por encaminhar todos os resíduos orgânicos para o Centro de Tratamento de Resíduos Rio (CTR-Rio), em Seropédica - Divulgação

Publicado 10/06/2022 15:37

Rio – A Comlurb participou de uma ação ambiental, nesta sexta-feira (10), para realizar um mutirão de limpeza e soltura de caranguejos no manguezal da Lagoa de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O projeto foi promovido pelo AquaRio e pelo Instituto Conhecer, que contou com a participação do biólogo Mario Moscatelli, que fez uma palestra sobre o tema, e voluntários, que ajudaram a recolher resíduos descartados irregularmente na área de mangue.

Todo material recolhido durante a ação, que seja potencialmente reciclável, será destinado a cooperativas de catadores, que realizarão a separação pelo tipo e comercialização com empresas de reciclagem, visando gerar emprego e renda aos cooperativados. A Comlurb ficará responsável por encaminhar todos os resíduos orgânicos para o Centro de Tratamento de Resíduos Rio (CTR-Rio), em Seropédica.

"Todas às vezes que órgãos ambientais solicitaremo apoio da Comlurb para esse tipo de ação, estaremos presentes com nossos garis e equipe de conscientização. Contem sempre conosco para ajudar a difundir a ideia de que descartar resíduos em locais impróprios coloca em risco todo o meio ambiente", disse o presidente da Comlurb, Flávio Lopes.

A ação contou com a participação do grupo Chegando de Surpresa, composto de garis que cantam e tocam músicas com temática de conscientização, visando sensibilizar a população sobre a importância da forma correta de descarte de resíduos.