Ação contou com informações anônimas repassadas pelo Disque Denúncia - Divulgação

Publicado 10/06/2022 18:37

Rio – Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (10) uma força-tarefa com o objetivo de asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais ligados a organizações criminosas nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Até o momento, nove pessoas, não identificadas, foram presas.

A ação, coordenada pelo Departamento Geral de Polícia Especializada (Dgpe) e pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), contou com informações anônimas repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo os agentes, a operação resultou na apreensão dos produtos ilegais e na interdição de estabelecimentos de venda de gás, comércios com produtos falsificados, locais com construções irregulares e com furto de energia. Em Campo Grande, foram encontrados em um mercado cerca de 50 quilos de alimentos impróprios para o consumo, dentre carnes e frios mal acondicionados e sem qualquer especificação quanto ao tipo e à validade.