Incêndio atingiu o shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 10/06/2022 07:59 | Atualizado 10/06/2022 09:01

fotogaleria Rio - Um incêndio atingiu o Shopping Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã desta sexta-feira. As chamas aconteceram em um equipamento operacional, localizado no último andar do prédio. Foi possível ver muita fumaça saindo por uma das janelas do centro comercial.

Homens da brigada de incêndio do próprio shopping atuaram rapidamente e conseguiram controlar o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Gávea estão no local para averiguar a situação.

Vale destacar que o shopping ainda estava fechado quando tudo aconteceu e não houve feridos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O Shopping Leblon informou, através de nota, que "houve um princípio de incêndio em um equipamento operacional na garagem e a brigada já controlou a situação, antes mesmo da chegada dos bombeiros". Eles ainda disseram que o centro comercial vai funcionar normalmente nesta sexta-feira.