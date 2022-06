Agentes da Polícia Federal cumpriram o mandado na tarde desta terça-feira (31) - Divulgação

Publicado 10/06/2022 08:10

Rio - Policiais federais prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (9), um homem que tentava atualizar a senha da conta vinculada ao FGTS e efetuar saques na conta de terceiros em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

De acordo com a PF, o preso se utilizava de documentos falsos em nome de terceiros para realizar cadastro no aplicativo Caixa Tem, em seguida efetuava transferências via PIX para várias contas bancárias. Além da prisão em flagrante do estelionatário, a ação resultou na apreensão dos documentos falsificados.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Macaé para formalização do auto de prisão em flagrante, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Ele foi autuado pelo crime de estelionato (Art. 171), cuja pena pode chegar até 5 anos de prisão.