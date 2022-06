Um simulacro de arma de fogo foi apreendido - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/06/2022 13:31

Rio - Policiais militares prenderam na noite deste domingo (12), em flagrante, três criminosos que realizaram um assalto, no bairro do Maracanã, na Zona Norte. Segundo a PM, eles foram capturados no início da Rua Vinte e Quatro de Maio.

Com o trio, os agentes do 3º BPM (Méier) encontraram simulacro de arma de fogo. Eles foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.