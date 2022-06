A vítima, identificada como Leandro Fernandes, também era conhecida com o apelido Lafon - Reprodução

Publicado 13/06/2022 12:59 | Atualizado 13/06/2022 12:59

Rio - Uma briga de bar terminou em morte na tarde do último domingo (12), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima, identificada como Leandro Fernandes e apelidada de Lafon, foi baleada e não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu na Rua da Feira, em Imbariê, por volta das 15h. De acordo com testemunhas, Leandro e o atirador estavam em um bar, que no momento do ocorrido estava cheio, quando a discussão começou.

Ainda segundo testemunhas, o suspeito do crime teria ido buscar a arma no carro durante a briga e depois disparado contra Leandro, que morreu no local. Ele não teve a identidade relevada, no entanto, teria aproximadamente 40 anos.

A Polícia Militar informou que PMs do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram verificar uma ocorrência em Imbariê, no município de Duque de Caxias. No local, uma pessoa foi encontrada em óbito. A área foi isolada para perícia.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).