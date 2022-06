O evento era realizado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Divulgação/PMERJ

O evento era realizado em Campo Grande, Zona Oeste do RioDivulgação/PMERJ

Publicado 13/06/2022 14:45

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam, nesta segunda-feira (13), dois homens por agressão na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após um evento em um bingo clandestino. A ação foi realizada de maneira conjunta com a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), de Padre Miguel, e a 8ª DPJM (Centro).

No local, os policiais flagraram os suspeitos agredindo uma vítima e os abordaram. Com um dos homens, foram apreendidos uma pistola 9mm, três carregadores e 50 munições. Os militares também apreenderam três máquinas caça-níqueis. O nome dos presos e as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pela corporação.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à 35ª DP (Campo Grande).