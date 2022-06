Neste dia 13 de junho, fiéis lotaram o Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, para celebrar o santo casamenteiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - "Que seria de mim meu Deus, sem a fé em Antônio". A música de J. Velosso, cantada na voz de Maria Bethania, dá a dimensão do amor que os brasileiros têm por Santo Antônio. A fama de casamenteiro fez dele um dos santos mais populares do Brasil, mas Antônio é também o padroeiro dos mais pobres e necessitados. Nesta segunda-feira, 13, dia dedicado a ele, fiéis lotaram o Convento de Santo Antônio (inaugurado em 1620), no Largo da Carioca, no Centro, para acompanhar missas e prestar homenagens ao santo, depois de dois anos de pandemia.

Por lá, as missas começaram às 6h, sempre de duas em duas horas. Ao final de cada uma delas, são distribuídos os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, que simbolizam fartura e o desejo de que nunca falte comida à mesa. Diz a tradição que quem ganha o alimento deve colocá-lo dentro de um pote de mantimento para garantir fartura o ano todo.

A auxiliar administrativa Viviane Vicente, de 47 anos, acordou cedo e foi ao Convento. Viúva há mais de dois anos, quis pedir ao santo para reconstruir sua vida amorosa. "Sempre vim com meu marido. Vínhamos agradecer por tudo de bom em nossas vidas. Fiquei viúva, e então, agora, passado esse tempo, vim pegar minha bênção porque ainda sou nova e quero recomeçar minha vida", disse ela sobre o santo casamenteiro.

A engenheira Marina Fernandes, 38, contou que vai todo ano agradecer as graças alcançadas. A mais importante foi a compra de seu apartamento. "Agora que já consegui o mais difícil, vim aqui pedir um amor, também, né?", disse, rindo.

A assistente social Marcela de Toledo Piza, 26, revelou que Santo Antônio faz parte de sua vida desde sempre. "Fui batizada na igreja dele e desde pequena, no dia 13 de junho, venho aqui no Convento. Ele faz parte da minha história e da minha família. É emocionante voltar aqui depois desses anos de pandemia", disse ela contando que, claro, ia esperar para ganhar o disputado pãozinho.

A arquiteta Helena Vianna de Carvalho, 37, confidenciou que apesar de ser umbandista, tem carinho e devoção por ele: "Pelo sincretismo, Santo Antônio é Exu, aquele que abre os caminhos. E foi isso que vim pedir a ele: abrir os caminhos, pedir fartura e tempos melhores para mim e para o nosso país de um modo geral porque está todo mundo precisando muito".

A importância do Santo também é notada na Baixada e em outras regiões do estado. Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Volta Redonda (Sul Fluminense) e Santo Antônio de Pádua, na região Noroeste, por exemplo, são algumas cidades que têm Santo Antônio como padroeiro e, por isso, o dia 13 de junho é feriado.



História

O nome de batismo de Santo Antônio é Fernando Antônio de Bulhões. Ele nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. Proveniente de uma família da elite portuguesa, aos 19 anos, contra a vontade dos pais, decidiu entrar para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Foi então que adotou o nome de Antônio. Sempre gostou muito de ler e estudava bastante. Se formou em Teologia. Ainda bem jovem, partiu em missão. Percorreu boa parte da Itália e da França em seus trabalhos missionários. Passou o fim da vida em Pádua, no norte da Itália, onde morreu no dia 13 de junho de 1231. Menos de um ano após sua morte, foi reconhecido oficialmente como santo, após a análise de mais de 50 milagres.



Casamenteiro

A fama de ser um santo casamenteiro foi atribuída após um milagre, mesmo depois da morte de Santo Antônio. Diz a lenda que uma moça da cidade de Nápoles queria se casar, mas não tinha o valor do dote que, como de costume na época, a família da noiva deveria entregar à família do noivo. A jovem se ajoelhou aos pés de uma imagem do santo e pediu sua intercessão. Milagrosamente, a estátua de Santo Antônio teria então dado a ela um bilhete que dizia para que procurasse um certo comerciante porque ele lhe daria a quantidade de moedas equivalente ao peso desse papel. A moça encontrou o comerciante e deu a ele o bilhete. O homem pouco se importou, pois achou que o peso daquele papel era praticamente nulo. Para surpresa de todos, foram necessárias 400 moedas de prata para que a balança atingisse o equilíbrio.

Curiosidades

De acordo com o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 2.500 cidades brasileiras homenageiam santos católicos em seus nomes. No total, Santo Antônio é nome de 236 municípios pelo país afora, como, por exemplo, Santo Antônio das Missões (RS), Novo Santo Antônio (MT), Santo Antônio (RN), Barra de Santo Antônio (AL) entre outros.

No livro "Santo Antônio", lançado no início de 2021 pela Editora Planeta, o jornalista Edison Veiga lembra também que Santo Antônio é padroeiro de 84 municípios do Brasil. Em um deles, chegou a se tornar vereador. Isso mesmo: Santo Antônio possui o título de vereador perpétuo da Câmara Municipal de Igarassu, em Pernambuco.

Outra curiosidade em relação à Santo Antônio é que ele é o santo da Igreja Católica que foi canonizado mais rápido: de junho de 1231, quando morreu, até maio de 1232, quando foi oficializada sua canonização, passaram apenas 11 meses, um recorde até hoje.