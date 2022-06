Não é possível ver a diferença de tamanho da lua cheia para a superlua a olho nu - Divulgação

Publicado 13/06/2022 14:13

Rio- O Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul, vai receber visitantes nesta terça-feira (14) interessados em apreciar a superlua. O evento é gratuito e conta com a presença de astrônomos, que ficam disponíveis para tirar dúvidas sobre o fenômeno. O início está previsto para às 18h, com distribuição das senhas a partir das 17h30. Ao todo podem participar até 100 pessoas por vez.

Mas você sabe o que é a superlua? O diretor de astronomia do Planetário, Leandro Guedes, explica: “A superlua é quando temos uma lua cheia ou uma lua nova e a lua está passando no ponto da sua órbita mais próxima da Terra”. No entanto, Leandro conta que da Terra só conseguimos observar o fenômeno quando ele acontece na lua cheia.

De acordo com o astrônomo, a superlua vai estar 7% maior que as luas cheias normais e mais brilhante, porém, a diferença é pequena para ser percebida a olho nu. “Mas eu acho um bom convite que as pessoas observem a lua amanhã. Ela vai estar cheia, então é sempre bonita, e é importante a gente saber que ela está mais próxima da terra. É um avanço na nossa ciência sabermos a posição dos objetos celestes, é bem legal isso”, detalha.

Além disso, Leandro também aborda a influência que a superlua tem na Terra. “A lua tem uma influência gravitacional na Terra, é a principal responsável pelas marés. Quando você tem a lua mais próxima, tem uma intensificação nas marés. Mas não é nada que faça alguma grande diferença e não representa risco”, explica.

O diretor de astronomia também chama atenção a respeito da nomenclatura que vem sendo dada para o fenômeno: 'Superlua de Morango'. “A Lua Cheia do mês de Junho, normalmente a última da primavera ou a primeira do verão no hemisfério norte da Terra, é chamada de Lua de Morango porque marca a época da colheita do morango. As frutas estão lindas esperando para serem colhidas. Não tem nada a ver com a Lua propriamente dita, nem com a cor dela”, diz. O apelido “morango” refere-se à Lua Cheia desse mês, não ao fato de ser uma superlua.

No dia 13 de julho, o fenômeno se repete. O satélite da Terra vai estar cerca de 240 km ainda mais próximo que em 14 de junho.

Aos que desejarem apreciar o momento, o Planetário fica localizado na Avenida Padre Leonel Franca, 240, na Gávea. A entrada é pelo Museu do universo e há estacionamento gratuito no local.