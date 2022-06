Pedro Lucas era aluno do Campus Realengo II da instituição - Divulgação/Colégio Pedro II

Publicado 13/06/2022 15:48 | Atualizado 13/06/2022 16:03

Rio - Um aluno do Colégio Pedro II morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente de carro, na madrugada deste domingo (12), na Avenida Santa Cruz, sentido Campo Grande, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Pedro Lucas Rosário do Castro foi encontrado sem vida, enquanto os jovens Matheus Henrique Guimarães Ferreira da Silva e Wilker Avelino Ceciliano Menezes foram socorridos, respectivamente, para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde deles é grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Guadalupe foi acionado às 2h33 após o veículo em que os jovens estavam ter batido no muro da estação de trem de Bangu. As vítimas são estudantes do Campus Realengo II, também na Zona Oeste. De acordo com uma nota divulgada pela instituição de ensino, o velório de Pedro está previsto para esta terça-feira, a partir das 8h30, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap.

"Na tarde desse domingo (12/06) recebemos a infeliz notícia de um acidente gravíssimo envolvendo nossos queridos estudantes. (...) A Direção do Campus presta condolências à família enlutada. Também desejamos plena recuperação dos demais estudantes", informou o colégio por meio de nota.