Deputados da CPI dos Trens se reuniram nesta segunda-feira - Divulgação

Deputados da CPI dos Trens se reuniram nesta segunda-feiraDivulgação

Publicado 13/06/2022 15:55 | Atualizado 13/06/2022 16:10

Rio - Deputados da CPI dos Trens, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), decidiram nesta segunda-feira (13) cobrar a volta do Expresso Santa Cruz. A data de retorno será determinada na próxima oitiva da CPI, marcada para o dia 20 deste mês, que convocará os representantes da SuperVia, da Secretaria Estadual de Transportes e da Central de Controle Operacional.

De acordo com a presidente da CPI dos Trens, deputada Lucinha (PSD), a volta do expresso é uma solicitação da população da Zona Oeste, que carece do serviço desde o início da pandemia de covid-19.

"A pandemia já acabou e o trem não voltou. O retorno do expresso vai diminuir a viagem, em mais de uma hora, já que a composição deixará de parar nas 34 estações existentes de Santa Cruz até a Central do Brasil", disse a parlamentar.

Um dos pontos que mais preocupam os deputados da CPI seria a falta de segurança ao longo dos 270 km da linha férrea. Devido à mancha criminal no perímetro entre as estações de São Cristóvão e São Francisco Xavier, responsável por 80% dos furtos de cabo, serão convidados representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar para apresentar um plano para combater o crime que vem ocasionando atraso nas composições.

"Queremos apresentar o relatório final da CPI na primeira semana agosto com conclusões importantes para solucionar todos os problemas apresentados na Comissão", ressaltou Lucinha.