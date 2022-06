Covid-19: Brasil registra 45 mil casos e 143 mortes em 24 horas - Reprodução

Publicado 13/06/2022 17:25

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta segunda-feira (13), a confirmação de5.772 novos casos e 16 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.248.909 casos e 73.886 óbitos.

A média do tempo de espera entre a solicitação até a reserva na enfermaria está em quatro horas. Já nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a espera é de uma hora.

A taxa de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas. Apesar disso, o Painel mostra que 2.485 pessoas se recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 2.134.054 pacientes se recuperaram da doença.

Rio aplica segundo reforço em trabalhadores da saúde com mais de 30 anos a partir de terça

O calendário de vacinação contra a covid-19 avança nesta terça-feira na cidade do Rio. Os trabalhadores da saúde com idades de 30 anos ou mais poderão receber a segunda dose de reforço em uma das mais de 230 unidades de Atenção Primária. O imunizante vai estar disponível para os contemplados que tomaram o primeiro reforço há quatro meses ou mais.

Para receber a vacina, os profissionais também precisam apresentar um documento original com foto e algum outro que comprove a função, como comprovante do conselho de classe, contracheque, declaração do estabelecimento onde atuam ou carteira de trabalho. A vacinação para o grupo só volta a avançar no próximo dia 21, quando poderão tomar o segundo reforço os trabalhadores da área com 18 anos ou mais.

Além do grupo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue aplicando o segundo reforço para pessoas com 50 anos ou mais, e o primeiro para pessoas a partir dos 12 anos. As unidades também oferecem imunizantes para quem precisa completar o esquema vacinal primário ou não recebeu nenhuma dose contra a covid-19.