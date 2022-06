Maria Cristina Mascarenhas foi assassinada em julho de 2014 - Divulgação

Publicado 13/06/2022 19:05

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio, por meio da 5ª Vara Criminal, condenou, nesta segunda-feira, o último réu acusado de matar a dona do restaurante Guimas, Maria Cristina Mascarenhas, em 2014 . Wendel dos Santos Gomes, de 42 anos, foi condenado a 33 anos de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), formação de quadrilha e corrupção de menores.

Na decisão, assinada pela juíza Paula Fernandes Machado, a magistrada negou o direito de recurso da pena em liberdade. "Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que esteve foragido durante vários anos, o que gerou o desmembramento do processo principal, sendo preso apenas em 2021".

Wendel foi o último réu condenado pela morte da empresário. O crime foi cometido por outros quatro criminosos: Jardel Wanderson de Oliveira Villas Boas, Vitor Brunizzio Teixeira, Marcos Vinicius do Nascimento Bonfim e Glaus Quisker Junior. Os quatro foram indiciados e atualmente cumprem pena por latrocínio (roubo seguido de morte).



Wendel foi preso em março do ano passado pela Polícia Civil . Ele era apontado como o chefe do Morro da Chacrinha, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O criminoso também responde por crimes de porte de arma com numeração suprimida, associação com o tráfico e uso de documentos falsos.

Relembre o caso

A empresária Maria Cristina Mascarenhas, de 56 anos, foi assassinada em julho de 2014, na Gávea, Zona Sul do Rio, após resistir a uma tentativa de assalto quando deixava uma agência bancária. De acordo com a polícia, o crime ocorreu às 12h57, quando a dona do Restaurante Guimas foi abordada por duas pessoas em uma moto, próximo à Praça Santos Dumont, e levou um tiro na cabeça ao puxar a sua bolsa.



A empresária voltava de uma agência do Bradesco ao lado do Shopping da Gávea e sacou R$ 13 mil pra pagar os funcionários. Ela deixou o banco e seguiu em direção ao Guimas. Ao entrar na Praça Santos Dumont, na altura do número 138, parou para falar com uma ambulante. Começou a olhar saias, escolheu duas e mostrou para a vendedora o que ela gostaria que fosse feito na roupa.



Quando a ambulante voltou com a sacola, viu que duas pessoas apareceram em uma moto, e o que estava na garupa desceu e puxou a bolsa da vítima, efetuando o disparo em seguida. Os assaltantes levaram a bolsa, com o dinheiro dentro.

A investigação da morte da empresária Maria Cristina Mascarenhas, de 56 anos, apontou que a dona do restaurante Guimas teria sido seguida da agência bancária até o local do crime.

Empreendimento de tradição na Zona Sul

Conhecida como Tintim, Maria Cristina fundou o Guimas, que fica na Rua José Roberto Macedo Soares, no início da década de 1980, ao lado de seu marido, Chico Mascarenhas, e dos amigos Ricardo e Priscilla Guimarães. A ideia do restaurante aconteceu durante um encontro dos dois casais em Petrópolis, na Região Serrana. O nome Guimas é a fusão das iniciais dos sobrenomes Guimarães e Mascarenhas.