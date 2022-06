Governador Cláudio Castro em anúncio do Programa Cuidar + Saúde para Todos, no Salão Nobre, Palácio Guanabara - ERNESTO CARRICO

Publicado 13/06/2022 19:16

Serão R$ 800 milhões em créditos extraordinários, que serão repassados sem valor mínimo. Todas as cidades poderão ser beneficiadas mediante apresentação de projetos, analisados pela Secretaria de Estado de Saúde. É a secretaria quem irá autorizar ou não o repasse. As informações sobre diretrizes a serem analisadas nos projetos e o valor direcionado para cada município aguardam resolução no Diário Oficial. Rio - O Governo do Estado anunciou, nesta segunda-feira (13), o Programa Cuidar + Saúde para Todos, projeto que vai destinar verba para reformas e custeio na área da saúde dos municípios. O evento, que começou às 11h30m, aconteceu no Salão Nobre do Palácio Guanabara e contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, e 55 representantes dos municípios.Serão R$ 800 milhões em créditos extraordinários, que serão repassados sem valor mínimo. Todas as cidades poderão ser beneficiadas mediante apresentação de projetos, analisados pela Secretaria de Estado de Saúde. É a secretaria quem irá autorizar ou não o repasse. As informações sobre diretrizes a serem analisadas nos projetos e o valor direcionado para cada município aguardam resolução no Diário Oficial.

No evento, o governador Cláudio Castro (PL) lembrou a parceria com os municípios desde que assumiu a gestão do estado, em maio de 2021. "O estado e as prefeituras trabalham juntos atualmente. Ano passado, já em parceria com os municípios, foram transferidos, de forma voluntária, R$ 6 bilhões para os municípios. E agora, com esse repasse específico, o objetivo é melhorar cada vez mais o atendimento público de saúde para a população fluminense", afirmou.



Chieppe explicou como será o processo do programa e onde a verba poderá ser aplicada. "Vamos receber esses projetos, avaliar e autorizar os repasses, é um primeiro momento minucioso. As prefeituras poderão injetar os recursos referentes a custeio nas unidades básicas de saúde até o tratamento de alto padrão".



Os municípios não podem usar a verba como bem entenderem: 30% do valor deverá ser investido na reforma das unidades básicas de saúde, enquanto os outros 70% serão destinados para linhas de cuidados, como saúde da mulher, oncologia e outros, escolhidas pelos municípios.