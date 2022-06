Fechado desde 2006, Cinema Icaraí, em Niterói, será reformado - Reprodução da internet

Fechado desde 2006, Cinema Icaraí, em Niterói, será reformadoReprodução da internet

Publicado 17/06/2022 16:11

Rio - Uma boa notícia para os fãs da sétima arte: o histórico Cinema Icaraí será reformado. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio (INEPAC) aprovou, por unanimidade, o projeto de restauração e reforma do espaço cultural que fica em Niterói, na Região Metropolitana. A licitação deve ocorrer ainda no início do segundo semestre deste ano. As obras custarão em torno de R$ 45 milhões.

Desde 2006, o Cine Icaraí está fechado e o prédio, construído na década de 40, em estilo art-déco, vinha se deteriorando. O prefeito de Niterói, Axel Grael, usou as redes sociais para dar a boa notícia aos moradores da cidade.

"Mais um passo foi dado para que seja realizada a restauração do nosso Cinema Icaraí. O INEPAC, órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico do Estado, e o Conselho Estadual de Tombamento aprovaram a proposta do cinema. Nos últimos oito anos, a gestão histórica do prefeito Rodrigo Neves reconheceu a importância desse equipamento cultural para nossa cidade e, de lá pra cá, estamos trabalhando em pareceria com a Universidade Federal Fluminense para dar continuidade à tão esperada revitalização do Cinema Icaraí".

De acordo com a prefeitura de Niterói, a cidade ganhará uma sala de cine-concerto, uma sede para a orquestra Sinfônica Nacional da UFF, mais três salas de cinema de última geração e três restaurantes no local, que fica de frente para a orla de Icaraí. "A sala de concerto será toda preservada em seu estilo art-déco. O restauro será acompanhado de um livro em coprodução com o INEPAC e com um documentário para registrar a memória afetiva do niteroiense com o espaço", disse a prefeitura em nota.

História

O prédio do Cinema Icaraí foi inaugurado em 1945. Todo em estilo art-déco, era considerado um dos últimos cinemas de rua de Niterói. O edifício é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, desde 2008. Em 2019, a Universidade Federal Fluminense assinou um termo de cessão do Cinema à Prefeitura de Niterói por 40 anos.