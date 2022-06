Natália foi internada em estado grave num hospital em Realengo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/06/2022 10:44 | Atualizado 18/06/2022 11:51

Rio - A Polícia Civil segue com as buscas pelo paradeiro do mecânico Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, principal suspeito de ter baleado e esfaqueado sua ex-companheira, Natália Maria da Silva, de 28 anos , na última terça-feira (14), em Brás de Pina, na Zona Norte.

A agressão contra a mulher ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 5 anos, que é autista. A Civil pediu, nesta sexta-feira (17), a prisão temporária do suspeito.

Natália está internada em estado grave no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio, segundo a direção da unidade.

Segundo a irmã da vítima, a designer de unhas Laís Maria da Silva, de 26 anos, a irmã está internada no CTI desde o dia do ocorrido. Na tarde de ontem, em frente a unidade de saúde, ela recebeu com alívio a notícia do pedido de prisão.

"Ele ainda não foi pego, mas vai ser. Tenho fé em Deus e na Justiça. Isso já foi um passo importante. Agora, é questão de tempo".

De acordo com o delegado Flávio Ferreira Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), o homem não deve demorar a ser preso, apesar de ainda estar estar foragido da Justiça.

O caso esta sendo investigado pela 33ª DP (Realengo).