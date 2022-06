A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso - Reprodução/Google Maps

Publicado 18/06/2022 11:09 | Atualizado 18/06/2022 11:49

Rio - O soldado do Exército Williamis Cardoso da Silva, baleado na cabeça por um policial militar durante a madrugada de sexta-feira (17) em Piedade, na Zoa Norte do Rio, segue em estado grave. O militar foi transferido no início da noite de ontem do Hospital Pasteur, no Méier, para o Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica.

De acordo com o Exército Brasileiro, responsável pela unidade de saúde, apesar te der o quadro clínico grave, o soldado está estável.

Williamis Cardoso da Silva foi baleado pelo PM David Trancoso Daniel durante uma confusão em uma boate na Rua Manoel Vitorino, em Piedade. O acusado foi preso pela Polícia Civil na tarde desta sexta por tentativa de homicídio.

David prestou depoimento na 21ª DP (Bonsucesso) e, após dar a sua versão sobre os fatos, foi preso em flagrante. Ele afirmou para a polícia que presenciou uma confusão fora da boate e deu dois tiros para tentar apaziguar a situação, sendo que um dos disparos atingiu o Williamis.

O soldado passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Pasteur, no Méier, um pouco antes de ser transferido. Após ser preso, David foi encaminhado à Unidade Prisional da PM, no Fonseca, em Niterói.

A audiência de custódia do policial está prevista para acontecer neste sábado (18). O caso está sendo investigado também pela Corregedoria Geral da Polícia Militar, através da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).