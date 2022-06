Previsão do tempo indica clima instável e com chuvas a qualquer momento em toda a cidade - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 19/06/2022 08:25 | Atualizado 19/06/2022 08:42

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu com o céu encoberto com nuvens e chuva em quase todo o município neste domingo (19). Segundo o Climatempo, o dia será chuvoso, com temperaturas variando entre 16°C e 22°C.

De acordo com o Alerta Rio, nuvens baixas seguem atuando em toda a cidade e principalmente no entorno do Maciço da Tijuca, ocasionando chuva fraca na maior parte do Rio.

No decorrer da semana, o tempo tende a melhorar e o sol pode voltar a aparecer na cidade, apesar da chuva ainda ser esperada na cidade nesta segunda-feira (20), a qualquer hora do dia. O dia terá temperatura máxima de 24°C e mínima de 15°C.

A partir de terça, a temperatura sobe e a máxima chega a 28°C, e o dia será de sol com muitas nuvens, sem a previsão de chuvas. Na quarta, o clima melhora ainda mais e a máxima pode chegar a 29°C, em um dia que poderá ser ensolarado, contando apenas com nevoeiro durante a manhã.

Estágio de mobilização

A cidade segue em estágio de mobilização desde às 17h de sábado (18), de acordo com a última atualização do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O alerta segue por conta da previsão de chuva moderada para este domingo.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.