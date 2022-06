Comlurb envia caminhões e garis a Petrópolis para ajudar na remoção de escombros do forte temporal de fevereiro - Marcos Barcelos/Comlurb

Publicado 18/06/2022 20:28

A Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro (Comlurb) enviou neste sábado (18) a Petrópolis dez caminhões basculantes, com capacidade de dez metros cúbicos cada, além de um equipe de dez garis e mais cinco profissionais de apoio operacional, para ajudar na remoção de escombros e detritos deixados pelo forte temporal que arrasou a cidade em fevereiro passado, deixando um rastro de destruição com mais de 200 mortes registradas.

A operação deste sábado foi realizada graças a um pedido do prefeito Rubens Bomtempo feito diretamente ao prefeito Eduardo Paes. O trabalho da Comlurb tem previsão de término para este domingo (19).

Logo depois do temporal, a Comlurb enviou equipe e equipamentos para auxiliar na limpeza da Rua Teresa e algumas vias do entorno. Participaram do trabalho mais de 400 garis e foram usados cerca de 50 veículos e equipamentos. Em quatro dias de atuação, foram removidas 1.243 toneladas de resíduos, principalmente terra, lama, galhadas e pedaços de tronco de árvores.