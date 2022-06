Arpoador em manhã chuvosa - Sandro Vox

Arpoador em manhã chuvosaSandro Vox

Publicado 18/06/2022 17:42

A cidade do Rio de Janeiro está em estágio de mobilização desde às 17h deste sábado. A informação é do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O alerta foi liberado devido à previsão de chuva moderada para as próximas três horas.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Estão previstos núcleos de chuva em pontos da Zona Sul e Zona Oeste da cidade. Outros núcleos de chuva se aproximam pelo oceano em direção a Zona Sul. Há previsão de pancadas de chuva na próxima hora.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, a aproximação de uma frente fria mantém o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, que tem previsão de chuva fraca a moderada e ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h).