Homem recebe sopa a pedido de um cliente desconhecido - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/06/2022 14:51 | Atualizado 18/06/2022 14:54

Rio - Rio - Uma história comovente foi registrada por um entregador de comida na noite da última terça-feira (14), no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ao ler a nota fiscal do produto, ele se deparou com um pedido diferenciado. "Em frente ao estabelecimento há um morador de rua dormindo. Por favor, peça ao entregador para entregá-lo", dizia a observação no papel.



"Boa noite, 'irmãozinho'. Uma pessoa fez um pedido para você lá no Ifood e pediu para te entregar. Não sei quem foi. Estou até te filmando porque é difícil a gente ver alguém fazendo isso. Nem eu estou acreditando que isso está acontecendo", comenta o motoboy. No vídeo, é possível ver a alegria do homem em situação de rua, que aproveita a sua sopa e um pão, também foi solicitado pelo cliente desconhecido.



CONFIRA:



Nota 1000 pra esse cliente aí pic.twitter.com/N8CcotqoZK — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) June 17, 2022