Rio - O velório da atriz Ilka Soares, que morreu aos 89 anos neste sábado, acontecerá neste domingo, dia 19, no crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. A cerimônia, restrita aos familiares, começará às 11h e vai até às 14h30, quando acontece a cremação, no mesmo local.

A artista morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pulmão. A veterana da TV estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul, há dez dias tratando da doença. A informação do falecimento foi confirmada pelo neto da artista, Thomaz Azulay, através do Instagram.

Ilka Soares, que completaria 90 anos, nesta terça-feira, brilhou na TV. Seu primeiro trabalho na Globo foi em 'Noite de Gala' (1966), onde entrevistava personalidades e apresentava cantores de sucesso. Na emissora, ela também foi locutora no 'Jornal de Verdade' (1968).

Nascida no Rio de Janeiro, a artista fez sua estreia nas novelas em 1971, em 'O Cafona', de Bráulio Pedroso, na qual interpretava Vera. Ela também atuou em 'Bandeira 2' (1971), 'O Bofe' (1972), 'O Espigão' (1974), 'Anjo Mau' (1976), 'Locomotivas' (1977) e 'Te Contei?' (1978). No final da década de 1970, Ilka Soares participou, ao lado de estrelas como Jô Soares, Agildo Ribeiro e Paulo Silvino, do humorístico 'Planeta dos Homens'.

Entre outros trabalhos de sucesso da veterana estão as novelas: 'Champagne' (1983), 'Corpo a Corpo' (1984), 'Mandala' (1987), 'Top Model' (1989), 'Rainha da Sucata' (1990), 'Barriga de Aluguel' (1990) e 'Pecado Capital' (1998). Em 2006, Ilka fez uma participação na 'A Diarista', humorístico com Claudia Rodrigues. Seu último trabalho foi em Mandrake (2007), uma série produzida pelo canal HBO Brasil.

Ilka também estrelou alguns filmes, como 'Iracema' (1949), 'Esquina da Ilusão' (1953), 'Floradas na Serra' (1954), 'Depois Eu Conto' (1956), 'Pintando o Sete' (1960), 'Brasa Adormecida' (1987), 'Copacabana' (2001), 'Gatão de Meia Idade' (2006) e 'Vendo ou Alugo' (2013).