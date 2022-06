Homens estão detidos na 50.ª DP. - Divulgação

Publicado 18/06/2022 19:27 | Atualizado 18/06/2022 19:49

Rio - Traficantes de Itaguaí, Baixada Fluminense, contrataram um caminhão de concreto (betoneira) para armar uma barricada na Rua Professor Antônio Martins, localizada no bairro Coroa Grande, neste sábado (18). O caminhão de concreto chegou a despejar o material, mas foi impedido pela polícia. O veículo foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 24º BPM (Itaguaí) receberam uma denúncia de que uma barricada estava sendo montada na região. O motorista do veículo e outras seis pessoas foram solicitadas a comparecer na 50ª DP.