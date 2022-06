Material apreendido pelos agentes - Divulgação

Publicado 18/06/2022 15:32 | Atualizado 18/06/2022 15:33

Rio - Um confronto entre policiais e criminosos terminou com um agente ferido e um suspeito baleado na manhã deste sábado (18) na Estrada Manoel Nogueira de Sá, próximo à comunidade do Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Não identificados, os dois feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweizter, em Realengo. Um outro suspeito foi preso na ocorrência.

De acordo com a PM, uma equipe do 14º BPM (Bangu) realizava um patrulhamento na região quando percebeu a presença de um grupo de homens armados em motocicletas. Com a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram para o interior da comunidade. Ainda segundo a corporação, pouco tempo depois, na Rua Professor Mário Brant, houve o confronto.

Um suspeito foi ferido com um tiro na perna e outro foi preso. Um policial caiu e machucou a testa, sendo socorrido na mesma unidade. A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande) e uma pistola foi apreendida.