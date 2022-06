Universidade vai viabilizar, em todo o estado, cursos de extensão e pós-graduação em 15 polos avançados de formação - Divulgação

Publicado 29/06/2022 21:22

Rio - O governo do Rio de janeiro promoveu, nesta quarta-feira (29), o lançamento da primeira universidade do estado para educadores. Realizada pela Secretaria de Estado de Educação, a UniverSeeduc (Universidade Corporativa da Educação), vai viabilizar, em todo o estado, cursos de extensão e pós-graduação em 15 polos avançados de formação.

"Essa é uma grande conquista para os profissionais da educação. Ter uma universidade corporativa da Educação pública, voltada para atender aos servidores, é uma excelente iniciativa. É uma oportunidade para professorares e funcionários possam se especializar na carreira e receber certificação com a chancela da própria UniverSeeduc", disse o Secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

A iniciativa visa inovar e fomentar a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional e pretende alcançar até 62 mil servidores da educação. Além dos cursos de formação, a instituição vai desenvolver vários projetos como o "Prata de Casa", a criação do grupo de pesquisa "Observatório do Cotidiano Escolar" e o lançamento da "Revista PublicAções", entre outros.

O projeto "Prata da Casa" vai oportunizar o aproveitamento da experiência e conhecimento dos educadores da rede estadual de ensino, que vão promover cursos e palestras para os servidores.

Já no "Observatório do Cotidiano" serão desenvolvidos processos de pesquisas que vão trabalhar as demandas das escolas da rede, identificando questões e apresentando soluções. A divulgação da produção científica dos profissionais da educação será realizado pela "Revista PublicAções", para dar a visibilidade aos trabalhos dos educadores.

No mesmo dia de seu lançamento, a universidade dá início ao seminário "Questões acadêmicas institucionais: autoria, identidade, formação de professores" com a participação de vários profissionais da educação e membros do Conselho Consultivo da UniverSeeduc, que será constituído por instituições públicas e privadas de educação. O seminário abordou temas como a importância da formação de/para professores e da inclusão nas universidades.