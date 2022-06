Agremiação será a primeira a completar 100 anos de existência - Divulgação

Agremiação será a primeira a completar 100 anos de existênciaDivulgação

Publicado 29/06/2022 17:23 | Atualizado 29/06/2022 17:37

Rio - A Portela anunciou, nesta quarta-feira (29), o enredo que levará para a Avenida em 2023, ano de seu centenário da escola. Intitulado "O azul que vem do infinito", o tema será desenvolvido pela dupla de carnavalescos, Renato Lage e Márcia Lage, que segue para o terceiro carnaval consecutivo na agremiação. A apresentação do enredo foi realizada um vídeo nas redes sociais, com cerca de dez minutos, contanto a história da agremiação, com participação de personalidades como Tia Surica, Paulinho da Viola, Lucinha Nobre e Mauro Diniz.

O enredo de 2023 não surpreendeu ninguém, visto que já era esperado que a Portela falasse de seu centenário no próximo carnaval, entretanto, nem por isso o anúncio deixou de ser impactante. O público estava ansioso para saber como que o centenário seria apresentado na Avenida.

"O enredo é contado a partir do olhar de cinco personagens, que, em seus períodos de vida e protagonismo na Portela e no carnaval, contemplam toda a história da nossa escola. Cada um no seu tempo. A História da Portela é a saga de gerações que se sucedem no tempo. Só assim chegamos aos cem anos", conta o presidente da agremiação, Fábio Pavão.

Já o carnavalesco, Renato Lage, afirmou que se sente grato por poder fazer parte desse momento histórico da Portela visto que a agremiação será a primeira a completar 100 anos de existência.

"Acho muito interessante participar com a nossa arte de um projeto dessa magnitude Portela 100 anos. Uma passagem de grandes bambas do samba que fazem parte da cultura do nosso país. Nos sentimos muito honrados.", exaltou Renato, que vai comandar o projeto em parceria com Márcia Lage.