Publicado 29/06/2022 15:34 | Atualizado 29/06/2022 15:36

Rio - Em nota enviada ao DIA, o rapper Orochi, nome artístico de Flávio César Costa de Castro, de 23 anos, afirma não ser o dono dos Pitbulls que, nos últimos dois anos, fizeram uma série de ataques a moradores em um condomínio de luxo no Joá, na Zona Oeste do Rio. Entre as vítimas, que realizaram registros na 16ª DP (Barra da Tijuca), está o ator Cauã Reymond. Ele relatou ter sido atacado na noite do último Dia dos Namorados, ao lado da mulher e filha, menor de idade. O cão da família os protegeu.

No comunicado, o cantor afirma que "os fatos alegados são contraditórios e serão devidamente apurados no judiciário. Os cães não são da minha propriedade, assim como em todos os supostos episódios de fugas dos cães eu não tive qualquer ação ou omissão que deixasse os cães escapar". E, completou, sugerindo ser vítima de discriminação. "Apesar disso, há uma ainda não explicada intenção de atribuir a mim, talvez o único jovem negro proprietário de um imóvel no Joá, a pecha de criminoso".

Labrador sofreu diversos ferimentos em ataque de cães que seriam de Orochi Divulgação

Pelo menos quatro registros foram feitos na delegacia. Entre eles, uma vítima diz que o dono dos cães afirmou que "não prestou socorro pois estava ocupado gravando seu disco". O ataque ocasionou dez mordidas em seu cão e uma conta de R$ 1.200 no veterinário. Segundo os condôminos, a casa onde os cães residem é de propriedade do rapper.

Além de cantor, Orochi é um dos sócios do Mainstreet, maior selo de rap/trap do Brasil, e que conta com artistas como Poze do Rodo e Oruam.