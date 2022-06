Cidadãos vão pode depositar seus resíduos gratuitamente no local - Divulgação/Comlurb

Publicado 29/06/2022 14:42

Rio - A Comlurb irá inaugurar, nesta quinta-feira (30), a partir das 10h, o terceiro ecoponto implementado pela Companhia em 2022, desta vez em Madureira, próximo Viaduto Negrão de Lima. A população local terá acesso a uma caixa compactadora para acondicionamento de resíduos domiciliares comuns e duas caixas estacionárias para receber entulho, móveis e eletrodomésticos.

Para garantir o destino correto, o ecoponto contará com quatro ecobags exclusivos para receber material reciclável, que será entregue aos caminhões da coleta seletiva da companhia, com a certeza de que chegarão a cooperativas de catadores cadastrados, que farão a comercialização com empresas recicladoras.

Os outros dois ecopontos inaugurados este ano são: o do Vagão, em Realengo, e o de Santo Amaro, no Catete. A previsão da Comlurb é de que até o fim do ano mais de 20 ecopontos sejam finalizados.



Os locais ficam estrategicamente montados nas comunidades e proximidades, e são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho e galhadas. Nessas estruturas o cidadão pode dispor o resíduo gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de material.