Roberto Matos disse que dirigia na linha 018 há dez anos e nunca havia sido assaltado - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 29/06/2022 13:14 | Atualizado 29/06/2022 13:52

Rio - O motorista Roberto Matos, que dirigia um ônibus da linha 018 (Parada Angélica x Caxias), alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira (29), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, contou que só percebeu a tentativa de assalto depois que ouviu gritos de passageiros e foi rendido por um dos bandidos. O condutor contou que a dupla não estava com os rostos cobertos e chegou a pagar as passagens. Depois que passaram da catraca, ele não percebeu nenhuma movimentação suspeita.

De acordo com Roberto, depois que um homem reagiu à tentativa de assalto, um dos bandidos o rendeu e ordenou que ele abrisse a porta para que pudesse fugir. Em seguida, ele ouviu os passageiros gritando para que seguisse para o Hospital Municipal Doutor Moacyr do Carmo, também em Caxias, porque um usuário e o outro criminoso haviam sido baleados.



"Pagaram a passagem normal, passaram e entraram. Depois que entraram aqui, eu não vejo mais nada lá para trás. Eu só vi quando ele pulou a roleta com a pistola na mão e me rendeu, mandou eu encostar e desceu. Mais na frente desceram mais dois passageiros, que descem todo dia, e fui para o (Hospital Municipal) Moacyr do Carmo, todo mundo gritando. Chegou lá que eu fui saber que (havia) um baleado e outro morreu", relatou o condutor.

O motorista relatou que está na profissão há 35 anos e já havia sido vítima de bandidos. Entretanto, na linha 018, que dirige há cerca de dez anos, ele ainda não havia sido assaltado. Roberto disse também que nunca tinha presenciado tiros dentro do coletivo. Apesar do medo, Roberto disse que vai continuar trabalhando como condutor. "A gente tem que trabalhar, fazer o que? Vai ser difícil. Eu nunca fui assaltado, foi a primeira vez hoje, nessa linha. Agora é (voltar) normal. Fazer o que? É da vida", lamentou.

O passageiro que reagiu ao assalto desceu do veículo levando a arma de um dos criminosos. O homem ainda não foi identificado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, os baleados deram entrada na unidade de saúde às 5h49 e o criminoso já chegou ao hospital sem vida. Já o passageiro, identificado como Rodrigo Silva, de 43 anos, foi atingido na perna esquerda e seu estado de saúde é considerado estável. A vítima segue em observação e aguarda avaliação ortopédica.



O ônibus foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e passou por perícia. Dentro do veículo, ficaram rastros e manchas de sangue. Também foram encontrados mochila, um boné e roupas que seriam do homem que reagiu ao assalto. O motorista e outros usuários prestaram depoimento na especializada. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar a autoria do crime.