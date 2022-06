Motorista e testemunhas foram levados para a DHBF para prestar depoimento - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 29/06/2022 09:27 | Atualizado 29/06/2022 11:48

Rio - Um passageiro ficou ferido e um suspeito morreu, na madrugada desta quarta-feira (29), durante uma tentativa de assalto a um ônibus, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, os criminosos entraram no coletivo da linha 018 (Parada Angélica x Caxias), da auto viação Vera Cruz, e anunciaram o roubo, mas um usuário reagiu à ação.

Segundo a PM, o passageiro atirou contra um dos assaltantes e um homem que também estava no veículo acabou sendo atingido. O motorista do ônibus então dirigiu até o Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo para que os baleados fossem socorridos. O autor do disparo contra o crimonoso teria deixado o coletivo, levando a arma dele, e o outro bandido conseguiu fugir.



Uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para a unidade. A PM informou que o suspeito não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, dois pacientes foram levados para o local, sendo um homem de aproximadamente 26 anos, que deu entrada às 5h49, já sem vida. O outro, identificado como Rodrigo Silva, de 43 anos, está em avaliação pela equipe médica e cirúrgica.

O ônibus foi levado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para ser periciado. Dentro veículo, ficaram rastros e manchas de sangue dos baleados. Também foram encontrados mochilas, um boné e roupas que seriam do homem que reagiu ao assalto. O motorista e outros passageiros foram encaminhados para a especializada, onde prestam depoimento. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar a autoria do crime.