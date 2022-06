Cariocas aproveitam dia de sol para passearem na Lagoa Rodrigo de Freitas - Sandro Vox/ Agência O Dia

Publicado 29/06/2022 13:44 | Atualizado 29/06/2022 13:50

Rio- Para a alegria dos cariocas, o céu voltou a abrir nesta semana e o sol vai se manter também no sábado e no domingo. Além disso, não há previsão de chuva para nenhum dia na cidade. Os termômetros vão variar entre 32ºC e 13ºC na semana, mas mesmo quando as temperaturas forem mais frias, os dias não ficam totalmente nublados.

Na quarta-feira (29), o dia já começou com céu claro e fica nublado apenas no fim da tarde. Os ventos variam de moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a ocasionalmente fortes (entre 52 km/h a 76 km/h). As temperaturas permanecem estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 13°C e máxima de 32°C. Durante a manhã, cariocas aproveitaram o sol para se exercitarem e passearem pela Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos pontos turísticos na Zona Sul do Rio.

Na quinta (30), há um declínio e os termômetros passam a marcar entre 27ºC e 14ºC. O tempo fecha um pouco e o céu varia de parcialmente nublado a nublado, o que pode dar a impressão de que o final de semana não será do jeito que os cariocas gostam, mas a sexta (1º) já muda isso. Com o céu indo de parcialmente nublado a claro e temperaturas entre 28ºC e 12ºC, o início do fim de semana já é de sol.

No sábado (2) e no domingo (3), o céu abre completamente e não haverá nuvens. A mínima do sábado é de 13ºC, mas a máxima chega a 30ºC. A temperatura aumenta ainda mais no domingo (3), quando os termômetros vão marcar 32ºC e a mínima será de 14ºC, sendo um ótimo fim de semana para aqueles que gostam de aproveitar a praia, a orla ou a Lagoa.