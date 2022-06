Assembleia Legislativa do Rio mudou de sede em meados do ano passado - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/06/2022 15:33

Rio – O governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou e publicou no Diário Oficial, na última terça-feira (28), um projeto de lei que incluí o Dia Estadual da Cachaça no calendário do estado. O projeto, de autoria dos deputados, Anderson Moraes (PL) e André Ceciliano (PT), determina que o dia será celebrado na segunda quinzena de novembro.

Em 2021, o Rio ficou em terceiro lugar entre os exportadores nacionais do produto, com9,91% do mercado. A Alerj vem aprovando leis com o objetivo de incentivar o setor, como exemplo, o projeto de lei que suspendeu o regime de substituição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações internas para a produção de bebidas, inclusive vinho, leite, água mineral e aguardente.

Atualmente, a cachaça produzida no Rio de Janeiro está entre os melhores destilados do mundo e vem colecionando prêmios. Boa parte dos alambiques integra roteiros turísticos das regiões e os festivais atraem visitantes, fortalecendo a economia local.

A Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça do Estado do Rio (Apacerj) reúne 15 alambiques e estima que mais de 60 mil pessoas estão empregadas na elaboração da bebida destilada em território fluminense.