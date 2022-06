Durante abordagem e revista do veículo, agentes encontraram grande quantia em dinheiro - Divulgação / PMERJ

Durante abordagem e revista do veículo, agentes encontraram grande quantia em dinheiroDivulgação / PMERJ

Publicado 29/06/2022 11:09

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apreenderam nesta terça-feira (28) 58 mil reais em espécie com dois homens na Linha Vermelha, perto de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, os agentes realizavam um patrulhamento na via, sentido Centro, quando viram um automóvel suspeito que acessou a Rua Bulhões Marcial.

Ao abordarem e revistarem o veículo, foi encontrada com um dos ocupantes uma bolsa com grande quantia em dinheiro, e no banco do carona, o restante.

De acordo com a PM, os suspeitos relataram aos policiais que o montante pertenceria a uma empresa situada no Jardim América, Zona Norte do Rio.

Os policiais conduziram os dois ocupantes do carro até a 59ªDP (Duque de Caxias), onde foram contabilizados R$ 58.366,00 em espécie. Todo o dinheiro ficou apreendido na delegacia.

A PM não informou sobre a situação dos suspeitos.