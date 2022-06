Gerente de banco foi vítima de um sequestro na Zona Oeste do Rio - Reprodução TV Globo

Publicado 29/06/2022 10:00 | Atualizado 29/06/2022 10:42

Rio - Uma gerente de banco foi sequestrada na noite desta terça-feira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a mulher tinha acabado de deixar a agência e seguia de carro para casa pela Avenida Brasil, quando foi rendida por quatro criminosos. Eles exigiram que a funcionária voltasse até o banco, que fica localizado na Avenida Ministro Ary Franco, e fizesse uma retirada em dinheiro e lhes entregasse em uma mochila.

No local, os policiais disseram que foram informados pela gerente que ela havia sido abordada pelos bandidos que roubaram seu carro e celular, tendo ameaçado a vítima com um suposto artefato explosivo preso ao seu corpo.

Ao chegar à agência, a mulher desvencilhou-se do suposto artefato explosivo e acionou a PM. Equipes de supervisão e do comando do batalhão de Bangu seguiram em apoio e, após análise feita no local, avaliaram que a bomba usada na ação era falsa, que ficou apreendida e nada foi levado do banco.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e precisou controlar um pequeno foco de incêndio, mas ninguém se feriu.

Os criminosos escaparam, mas os agentes conseguiram recuperar os pertences da vítima durante um cerco pela região.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). A vítima e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para buscar imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos autores.