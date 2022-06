Jairo Jonathan, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça nesta segunda-feira em um trem - Reprodução

Jairo Jonathan, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça nesta segunda-feira em um tremReprodução

Publicado 29/06/2022 06:42 | Atualizado 29/06/2022 06:48

Em entrevista para o 'RJTV', da TV Globo, Priscila Mariano, tia da vítima, contou que Jairo teria se envolvido com uma mulher casada em maio deste ano. Porém, após a descoberta do marido, o jovem passou a ser ameaçado por ele.

"Ele foi ameaçado pelo marido dela. Ela é casada. Por conta de umas brigas que eles tinham constantemente no trabalho, ele (Jairo) foi demitido, ela tinha um conhecimento a mais no trabalho e o relacionamento ia seguir. Ele não tinha problema com ninguém, a gente só sabia desse caso", contou.

A família ainda pediu que a justiça fosse feita, além de afirmar que ainda não foram procurados pela SuperVia após o ocorrido. Gisele, mãe da vítima, contou que espera que a concessionária aumente a segurança dentro das estações e trens.



"Meu filho era um menino amoroso, carinhoso, era um jovem cheio de amigos. Ele tinha um bom relacionamento com todas as pessoas. Eu preciso que a Supervia se manifeste", disse ela. "Meu sobrinho era trabalhador, ele estava com a mochila, com o uniforme, pega o trem e toma um tiro na cabeça. Justiça, só, é a única palavra", afirmou a tia da vítima.



Jairo Jonathan, que era garçom no Maracanã, foi assassinado por volta das 14h, com um tiro na cabeça, enquanto ia para o trabalho. De acordo com testemunhas, um homem encapuzado e de máscara entrou no trem e se sentou próximo a vítima, que estava de fone. Quando a composição parou na estação de Deodoro, o atirador levantou e efetuou disparos contra a vítima, que estava sentada.



Os passageiros que estavam no trem ficaram em pânico e correram para dentro da estação, foi nesse momento, que a polícia acredita que o criminoso tenha conseguido fugir. Além da hipótese levantada pela família, a polícia também acredita que o crime tenha sido premeditado, já que as câmeras de segurança foram tampadas com uma fita adesiva minutos antes do assassinato.



Procurada, a SuperVia informou que, de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública dentro do sistema é responsabilidade do Governo do Estado. Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia para atuar na prevenção ou coerção de ações de natureza criminal, conforme estabelece a legislação e o contrato de concessão.