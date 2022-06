Publicado 29/06/2022 01:00

Todas as possíveis ilegalidades precisam ser apuradas, principalmente quando se trata de dinheiro público. Porém, as últimas CPIs foram longas com resultados irrelevantes. O ocorrido no MEC precisa ser investigado de forma breve. Havendo culpados, que sejam exemplarmente punidos.

A redução do valor da gasolina no Rio por uma possível redução do ICMS ainda é só expectativa. O estado é o maior produtor de petróleo do país. No final, ninguém saíra ganhando e pensar a longo prazo pode ser uma solução. O mundo está em crise e é importante pensar na recuperação.