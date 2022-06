O corpo foi encontrado na calçada do Shopping Pedro II, no Centro de Petrópolis - Reprodução/Google Maps

Publicado 29/06/2022 10:17

Rio- Um homem em situação de rua foi encontrado morto na cidade de Petrópolis, nesta terça-feira (28). A cidade da Região Serrana do Rio chegou a marcar 10ºC durante a madrugada, mas ainda não há confirmação oficial da causa da morte. O corpo foi encontrado na calçada ao lado do Shopping Pedro II, no Centro.

A Secretaria de Assistência Social informou que o homem, que não teve o nome revelado, era paciente do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (Caps-AD), por ser usuário de drogas e ter transtornos mentais. Além disso, disse que por estar em situação de rua, ele já vinha sendo atendido pelas unidades da Secretaria de Assistência Social, entre elas o Centro Pop, o Núcleo de Integração Social (NIS) e a Unidade de Acolhimento Temporário (Unat).

A Prefeitura disse ainda que, na segunda-feira (27), ele foi atendido pelos equipamentos de saúde e de assistência social do município. À tarde, na Unat, o enfermeiro de plantão percebeu que ele estava agitado, por isso aferiu sua pressão. Como estava com sua pressão alterada, ele foi levado para a UPA, onde foi constatado um quadro de intoxicação por uso de drogas. Ele chegou a ser medicado, mas removeu a sonda e se negou a permanecer na unidade.

De acordo com relatos nas redes sociais, ele foi visto deitado apenas em um papelão, sem qualquer tipo de proteção. Ainda segundo as informações, a remoção demorou quase o dia inteiro para ser realizada.

A Polícia Civil informou que, segundo a 105ª DP (Petrópolis), o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para exame de necropsia, a fim de apurar a causa da morte. A polícia afirmou ainda que a investigação está em andamento para esclarecer o caso, mas não deu respostas sobre a demora na remoção do corpo.



Operação Inverno



A Secretaria de Assistência Social explicou que deu início em maio à Operação Inverno. Diariamente, uma equipe da secretaria percorre a cidade, buscando convencer as pessoas em situação de rua a dormir no Centro Pop, mas elas não são obrigadas a ir para lá.

A abordagem é um trabalho de conversa, esclarecimentos e convencimento. Muitas das pessoas abordadas não são de Petrópolis, outras possuem problemas mentais ou com álcool e drogas.



As pessoas que aceitam o convite para o acolhimento no Centro Pop passam pelo atendimento técnico e têm cama, cobertores, alimentação e banho.



Em maio, foram realizados, ao todo, 336 pernoites. Hoje, a Secretaria conta com 44 vagas por noite, podendo aumentar esse número, caso haja demanda.