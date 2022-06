Apartamento pega fogo em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Apartamento pega fogo em Copacabana, na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 28/06/2022 15:15 | Atualizado 28/06/2022 15:17

Rio - O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar um incêndio, por volta das 12h35 desta terça-feira (28), em um apartamento na Rua Santa Clara, 389, em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com equipes do quartel do bairro, não houve feridos. Às 13h20, o imóvel, localizado no 6º andar, passava pela fase de esfriamento. Até o momento não há informações do que teria motivado o incêndio.

Em um vídeo gravado por vizinhos é possível ver que o fogo atingiu principalmente a área externa do local. Veja as imagens:

De acordo com o Centro de Operações Rio, uma faixa foi interditada na altura da Rua Henrique Oswald por conta do incêndio. Outras ruas apresentaram retenções, mas o trânsito já flui sem problemas.